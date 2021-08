Salvini sbaglia su Mps, ma non su Siena

Matteo Salvini ha attaccato frontalmente Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit ed ex parlamentare di Siena, accusandolo di voler far assorbire dalla sua banca gli asset pregiati del Monte dei Paschi, lasciando allo stato quelli in difficoltà. In realtà è probabile che Padoan si sia speso per convincere i soci e il consiglio di Unicredit a imbarcarsi in quella che appare oggi l’unica operazione di salvataggio possibile dell’antico istituto senese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE