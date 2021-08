Sulla giustizia la Lega insegue la Meloni, e si ricompone l'asse rossogiallo

Lo strumento, per carità, vale quel che vale: un ordine del giorno, nulla più. E però la gazzarra alla Camera segnala un dato: e cioè tutta l'insofferenza che, sul tema della giustizia, il centrodestra deve soffrire per restare fedele a Mario Draghi e al contempo non lasciarsi scavalcare da Giorgia Meloni. E così, nella discussione in corso sull'approvazione della riforma del processo penale, ecco che basta la solita mossa tattica di Fratelli d'Italia per mandare in tilt l'ala sovranista (e non solo quella) dell'Aula di Montecitorio. Perché l'odg presentato dal meloniano Federico Mollicone e dal capogruppo Francesco Lollobrigida impegna il governo a introdurre la responsabilità civile diretta dei magistrati. Una novità non contemplata nel disegno di riforma di Marta Cartabia, e infatti il governo esprime il proprio parere contrario. Sembrerebbe chiusa lì, dunque: e infatti Pd, M5s e Leu si allineano dunque alle indicazioni dell'esecutivo. Se non fosse, però, che l'odg di FdI ricalca esattamente uno dei quesiti referendari per il quale Matteo Salvini, insieme ai Radicali, sta raccogliendo le firme. E dunque la Lega, col fumo negli occhi, decide di astenersi. Lo stesso fanno Forza Italia e Coraggio Italia, la nuova formazione di Toti e Brugnaro. Italia viva, nel mezzo, concede libertà di voto ai propri esponenti. E insomma inizia la gazzarra.

