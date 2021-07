C'è un guaio di libertà sul caso Renzi

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, i magistrati della procura di Roma sarebbero in procinto di esaminare il contenuto dei dispositivi elettronici sequestrati al manager Lucio Presta e a suo figlio Niccolò, indagati per finanziamento illecito insieme a Matteo Renzi. I pm cercano le chat e le mail scambiate con Renzi prima della sigla dei contratti da 700 mila euro percepiti dal leader di Italia viva. L’accusa sospetta che questa cifra non fosse giustificata dalle prestazioni professionali ma servisse per elargire a Renzi i soldi necessari ad acquistare la villa dove ora vive con la famiglia. Gli investigatori della Guardia di Finanza hanno copiato il contenuto di tutti i dispositivi (cinque smartphone e cinque fra tablet e computer) sequestrati lo scorso 30 giugno durante la perquisizione nella società dei Presta, contenuto che ora sarà analizzato dai pm proprio per verificare la natura dei rapporti economici.

