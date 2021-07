Ddl mancanti: offesa al codice morale a mezzo di moralismo

Ascolto la radio, in tempi di ddl Zan, e mi viene in mente che Loredana Lipperini dovrebbe essere arrestata e processata per abuso di coscienza morale. Gli abusi sono abusi. Se non mi puoi scatenare gli ormoni dell’omotransfobia impunemente, nemmeno i cromosomi dell’intelligenza immoralista possono essere così benevolmene e subdolamente sfidati da una suadente suorina dell’indottrinamento al bene comune, sempre e comunque.

