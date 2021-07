Letta segue Orfini sulla Libia, e il Pd va in tilt

Una giornata di convulsioni intorno a una disputa sintattica, poi un accordo che vale a poco. Il Nazareno spinge per affidare all'Ue l'addestramento della guardia costiera libica. Ma il governo già si muoveva per potenziare Irini. La possibile tensione tra Viminale e Difesa. E Guerini vola in Turchia

No, “verificare che vi siano le condizioni per superare la suddetta missione” non va bene, proprio per niente. Bisogna invece “verificare le condizioni per il superamento della suddetta missione”. Insomma a un certo punto il dibattito politico, che pure si pretende alto e nobile, si contorce intorno a una diatriba sintattica sempre più astrusa. E mentre i teologi del Pd discutono sul sesso degli angeli in una stanza di Montecitorio, va da sé che i governanti turchi, che nel frattempo sono a colloquio col ministro della Difesa italiano, pure lui del Pd, si fregano le mani. Che stavolta non c’è da espugnare Costantinopoli, certo, ma si può comunque pensare di approfittare delle convulsioni del Nazareno per fare un altro passo avanti in Libia.