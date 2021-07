La guerra M5s arriva in Campidoglio: quattro grillini fuori dalla maggioranza

Quattro consiglieri abbandonano il gruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea Capitolina in dissenso con la ricandidatura di Virginia Raggi. I grillini in Aula ora sono solo 19 (su 49)

Puntuali arrivano i primi effetti della quasi scissione del M5s sul Campidoglio grillino. Donatella Iorio, Enrico Stefàno, Angelo Sturni e Marco Terranova – i quattro consiglieri “dissidenti” contrari a una ricandidatura della prima cittadina e sostenitori di un’alleanza con il centrosinistra anche nella Capitale su modello del governo Conte 2 – abbandonano il M5s e, di conseguenza, anche il gruppo grillino in Assemblea capitolina. Il M5s avrà quindi solo 19 consiglieri (sindaca compresa) su 49. Intanto Virginia Raggi tace nella speranza di una miracolosa ricucitura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Le ragioni dell’addio le ha spiegate Donatella Iorio, prima dei quattro a intervenire in Aula Giulio Cesare. Un mix di delusioni locali e nazionali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso: il licenziamento di Giuseppe Conte. Ha spiegato Iorio: “Abbiamo protocollato la richiesta di uscire dal M5s e contestualmente ci siamo disiscritti, nasce in Aula un nuovo gruppo consiliare che si chiamerà il Piano di Roma. Negli ultimi mesi la nostra posizione è stata fortemente critica nei confronti di una candidatura, quella della sindaca Raggi, non condivisa. La delusione è stata tanta, ma non ci siamo tirati indietro. Adesso serviva autocritica e mettersi al tavolo con le altre forze politiche progressiste senza personalismi”.

La critica più dura alla sindaca è arrivata da Stefàno: "Anche io comunico il mio addio al M5S e lo faccio senza nessun rammarico. Mi ha dato molto fastidio la deriva dei vertici del M5s di questa città nell'ultimo periodo. Questa retorica del 'va sempre tutto bene' e se no è sempre colpa di qualcun altro. Chi assume alcune posizioni dovrebbe assumersi delle responsabilità, alimentare un sano dibattito con la maggioranza, gli assessori, i municipi. Ciò non è avvenuto: penso alle modalità con cui la sindaca si è riproposta. Purtroppo si è deciso di dar precedenza ai like, ai social, anziché alle competenze e alla politica. Il nostro ruolo, come consiglieri, di essere stati dei passacarte si sente tutto nella protesta che c'è qui sotto (il presidio in Campidoglio dei lavoratori di Roma Metropolitane, ndr.)".

Intanto, si svegliano anche le opposizioni che si preparano a presentare una mozione di sfiducia alla sindaca."Con l'ufficializzazione dell'uscita di altri 4 consiglieri dal M5s - ha spiegato il capogruppo della Lega Maurizio Politi - si certifica il fallimento di Virginia Raggi. Per dignità prenda atto della situazione e rassegni le dimissioni. In caso contrario, con gli altri gruppi di opposizione, provvederemo a presentare un'urgente mozione di sfiducia".