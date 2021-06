Filippo Sensi mostra in Aula l'ultima prima pagina dell'Apple Daily

"La libertà di stampa è come il canarino nella miniera, il primo segnale di una democrazia che si ammala. Questa copertina non è un souvenir ma un monito di ciò che avverrà a Hong Kong come in Europa e che sta anche a noi scongiurare"

"Spero di non infrangere regolamenti mostrando qui l'ultima prima pagina dell'Apple Daily schiacciato dalla repressione fisica e finanziaria in forza della legge sulla sicurezza voluta dalla Cina", dice il deputato Filippo Sensi sollevan, durante il suo intervento alla Camera, la foto pubblicata dal Foglio con la copertina dell'edizione di ieri dell’ultimo giornale pro-democrazia di Hong Kong.

"Se n'è parlato qui lo scorso mercoledì, a onore del Parlamento", aggiunge Sensi che ricorda come il tema della libertà e della democrazia sia centrale non solo in oriente ma anche in Europa, e cita il caso della Polonia. "La libertà di stampa è come il canarino nella miniera, il primo segnale di una democrazia che si ammala, si fa fragile, intollerante, chiusa. Il suo rovescio. Per questo questa ultima prima pagina non è un souvenir ma un monito di ciò che avverrà a Hong Kong come in Europa e che sta anche a noi scongiurare".