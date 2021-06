Cerasa: "Con il Recovery il vincolo esterno diventa alleato del paese"

"Le condizionalità che vincolano il Pnrr sono più stringenti di quelle del Mes, ma in questo momento l'interesse nazionale e quello europeo coincidono. È un passaggio d'epoca irreversibile". L'intervento del direttore al Tg2 Post

"Il dato interessante è che il Pnrr ha delle condizionalità che sono molto più stringenti rispetto al Mes. E questo però è una sorta di garanzia di successo, perché i soldi arriveranno soltanto se verranno fatte delle riforme e rispettati i passaggi", ha detto ieri sera al Tg2 Post il direttore del Foglio Claudio Cerasa commentando il via libera della Commissione Ue al piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Questa volta però nessun partito si è opposto ai vincoli della "cattivissima Europa", nota Cerasa. "La capacità di trasformare il vincolo esterno in un alleato del paese è una rivoluzione copernicana. In questo momento interesse nazionale ed europeo coincidono. È un piccolo passaggio d'epoca che penso sia irreversibile tanto quanto lo è l'euro".

