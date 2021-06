Boccia: "Noi del Pd e il M5s come l'Ulivo del '96. Fuori c'è la destra. Di Roma non parlo"

Il responsabile dem per gli enti locali: "Conte sarà leale con Draghi, finora è stata la Lega a non votare in Cdm"

Francesco Boccia è il delegato di Enrico Letta, e dunque del Pd, agli enti locali. Ossia alle amministrative. L’ex ministro del Conte II è il grande sponsor dell’alleanza tra dem e M5s. In questa intervista al Foglio risponde a tutte le domande eccetto che a una. Questa: chi tra Pd e M5s a Roma non dovesse arrivare al ballottaggio dovrà appoggiare l’altro alleato? Insomma, Raggi per Gualtieri o viceversa? “Non rispondo. Non vedo l’ora che si voti”.