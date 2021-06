Un popolo di federatori. Tutti pazzi per il centro: ecco perché

Il centro sembra aver ritrovato una inusitata “centralità” nella politica italiana, o almeno così pare. Secondo qualcuno, sarebbe un effetto del governo Draghi. Tutti pazzi per il centro, insomma: Matteo Salvini sogna di federare il centrodestra, il M5s incorona il mite Giuseppe Conte suo líder máximo, Luigi Di Maio si cosparge il capo di cenere per il giustizialismo del passato e nel futuro chissà. Per molti il centro somiglia a un’oasi ricoperta di flora lussureggiante dove, presto o tardi, sarà possibile ricongiungersi con orde di elettori orfani del berlusconismo. Ma le cose stanno esattamente così?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni