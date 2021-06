Conte punta "all'assoluta maggioranza", il Pd pensa ancora al campo largo

Napoli. Hanno finto tutti e tre di essere quello che non sono e hanno anticipato quello che saranno. Se solo li avesse visti Eduardo avrebbe definito questa loro giornata come la “giornata papariata”, la felicità di circostanza che nasconde la menzogna. Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Roberto Fico, ieri, doverosamente insieme, non erano amici, non erano sodali. Sono solo compari di necessità. Ci voleva Napoli, la città della grande sceneggiata, la presentazione della candidatura di Gaetano Manfredi, il galantuomo e professore “sik-sik”, per illuminare questa casamatta 5s “ci sto lavorando”, questo nuovo movimento “destrutturato”, il Conte in versione “assoluto”.

