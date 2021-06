Salvare Roma col modello Apple Store

Basta pensare a come vedevano Roma i grandi Cesari e i papi: non avrebbero mai costruito le piramidi perché non erano di pubblica utilità, costruivano ponti, strade, acquedotti, anfiteatri per il benessere dei cittadini…”. Enrico Michetti, candidato meloniano a sindaco di Roma, si immagina erede di Ottaviano Augusto, Marco Aurelio e Paolo V, forse in stile radio di ultras che inalberano all’Olimpico le insegne delle legioni romane. Senza esser malevoli è davvero sicuro l’avvocato che quei monumenti fossero tutti di pubblica utilità e non anche per celebrare i fasti di Cesari e papi? Ponti, acquedotti e magari anfiteatri non si discutono, ma anche lasciando perdere la Domus Aurea neroniana che dire dei mausolei (tra i quali quelli splendidi proprio di Augusto e Adriano), di colonne e archi di trionfo, degli obelischi?

