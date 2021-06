Nel Pd si pensa a una federazione del centrosinistra. In Iv un po' meno

C'è chi, come Andrea Marcucci, sostiene che un confronto "nel campo più ampio possibile del centrosinistra" sia "estremamente interessante e da coltivare". Per il capogruppo del Partito democratico al Senato, le amministrative di ottobre potrebbero essere il terreno giusto per fare partire il confronto, anche con un M5s "che sta facndo passi in avanti molto serie . che vanno apprezzati. Occorre dialogare anche con loro, non solo con loro". E c'è chi, come il sindaco pd di Pesaro, Matteo Ricci, è convinto che invece molto dipenderà dal centrodestra: "Se questa federazione Lega-Forza Italia andrà avanti dovremo sia competere con loro sia essere la prima forza anche nella coalizione rossogialla. Il centrosinistra non può rimanere immobile. Anche perché, a prescindere dagli avversari, abbiamo un problema di frammentazione pazzesco: solo attorno al Pd c'è un arcipelago di forze che vale il 12 per cento ma è disgregato. basta personalismi, da soli non si va da nessuna parte". Che cosa ne pensano, per esempio, in Italia Viva? Il senatore Davide Faraone non sembra molto convinto: "Vediamo intanto com'è il quadro politico nelle prossime settimane, mi sembra un dibattito prematuro".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni