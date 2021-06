Cingolani unchained contro i frenatori

E’ più facile combattere l’ineluttabilità della natura che quella della burocrazia. Lo ha dichiarato il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo ieri a RaiPlay in occasione della giornata mondiale degli oceani. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali dell’Unione europea (tagliare le emissioni del 55 per cento entro il 2030 e arrivare a “net zero” nel 2050) bisogna rivoluzionare il modo in cui produciamo, trasportiamo e consumiamo l’energia. Servono investimenti enormi, sia nella loro dimensione finanziaria, sia in quella fisica. Per stare alle sole fonti rinnovabili, bisogna moltiplicare all’incirca per dieci la potenza installata ogni anno da qui al 2030.

