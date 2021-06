A Bertinotti non dispiace Letta

La trasformazione del Pd nel partito di Piketty avrà l’effetto di far piangere i ricchi o i vecchi elettori del Pd? Tasse, economisti anti capitale e svolte politiche. Chiacchierata spigliata con Bertinotti

"Avanti!”. La nostra telefonata con Fausto Bertinotti nasce poco dopo aver letto un tweet carico di significato consegnato qualche giorno fa alla rete dal segretario del Pd Enrico Letta. Sono le 21.30 del 5 giugno e il leader democratico si lascia andare in un urlo liberatorio: “Avanti!”. Scrive Letta: “L’economista Thomas Piketty a ‘Otto e Mezzo’ sostiene a spada tratta la proposta di dote 18 finanziata con tassa di successione per i patrimoni milionari. Bene. Avanti!”. Enrico Letta è uomo di mondo, è un politico colto, è un maestro delle parole e sa bene che l’evocazione di quel nome, Piketty, non è neutra ma indica una precisa direzione di marcia.