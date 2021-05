Serracchiani: “Le scuse di Di Maio? Servano al M5S per la riforma della Giustizia”

Parla di un “ritrovato equilibrio" Debora Serracchiani, dopo le scuse di Luigi Di Maio per la gogna organizzata nel 2016 dal M5s sul caso dell'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti. "Serva al M5S per i prossimi passaggi cruciali", aggiunge Serracchiani, che in quegli anni era vicesegretario del Pd. "Passaggi come la riforma del processo penale che è uno dei pilastri per potere ottenere i fondi del Recovery. Spero si possa trovare una condivisione e che tutto il M5s vada nella direzione” del ministro Di Maio.

