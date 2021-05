Contro l'immobilismo. Le semplificazioni di Draghi

È stato decisionista nelle nomine, non ha concesso spazio a spartizioni partitiche, lasciando a bocca asciutta anche il M5s (in particolare per i vertici di Cdp e Ferrovie). Mario Draghi non ha mollato nemmeno sulla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia pur con qualche apertura solo in apparenza consociativa come l’art. 3 (su 68 in totale) del decreto varato dal Consiglio dei ministri, che istituisce il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Il capo del governo, dunque, ha tenuto fede al suo metodo, tuttavia è dovuto ricorrere alla mediazione su alcune questioni particolarmente spinose che riguardano gli appalti, o meglio le procedure per mandare avanti i cantieri. Un’avvisaglia si era già vista sul blocco dei licenziamenti: il blitz del ministro Andrea Orlando è rientrato con un compromesso (si parte dal primo luglio e verrà concessa la Cassa integrazione gratuita a chi si impegna a non licenziare) che non piace ai sindacati i quali hanno organizzato una manifestazione davanti a Montecitorio.

