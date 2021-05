"Ho il problema di assumere, non di licenziare". Parla Pasini, re dell'acciaio

Si chiama Giuseppe Pasini. È presidente della Feralpi. Produce acciaio. Oltre un miliardo di euro di fatturato. 1.600 dipendenti. Sta per concludere il suo mandato alla guida di Confindustria Brescia. E’ dunque lei uno dei famigerati imprenditori che non vedono l’ora di licenziare? “Io sono uno di quei tanti, tantissimi, imprenditori, che non vedono l’ora di assumere. Le dico di più. Lo stiamo facendo. Continueremo a farlo. Non smetteremo”. Dove sta assumendo? “Negli stabilimenti italiani del mio gruppo. A Lecco. A Como. Stiamo cercando personale. Lo formeremo. Come abbiamo sempre fatto. Siamo pronti a vaccinarlo in fabbrica. Non le sembra sufficiente?”. Non state quindi attendendo lo sblocco dei licenziamenti per liberarvi di “forza lavoro” e affamare la “classe sociale”? “Ma davvero crede a questa vecchia idea da anni 70?”. C’è qualcuno che si è purtroppo convinto che sia tornato il capitalismo con la “K”, che il miglior modo per uscire da una pandemia sia puntare tutto sulla lotta, che per ripartire ci serva uno sciopero “generale”. Dice Pasini: “Ho il problema di crescere, non di decrescere. Di allargare e non di rimpicciolire”.

