Dilemmi d'Emilia. La regione rossa alle prese con gli strani casi Bologna e Rimini

E’ la regione “rossa” per eccellenza, simbolo di buona amministrazione e pragmatismo, e laboratorio di dialogo a sinistra del Pd e verso i Cinque stelle. E però ora l’Emilia-Romagna ha un problema: le incipienti elezioni amministrative fanno venire in mente, dalle parti di Bologna, i tempi lontani in cui, dice un osservatore locale, “a forza di dividersi in fazioni è arrivato Sergio Gazzaloca – e non ci era andata così male. Oggi chissà: auguri”. E insomma succede, in Emilia, che una parte del gruppo dirigente del Pd bolognese viri verso la candidata di Italia Viva Isabella Conti, e che in Romagna, in quel di Rimini, il Pd schieri due candidati l’un contro l’altro armati per le primarie — e il livello di tensione è talmente alto che Stefano Bonaccini, presidente della Regione, ha buttato sul tavolo l’ipotesi di un terzo candidato tra due litiganti.

