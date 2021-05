Dopo Renzi, anche Salvini: "Sì, ho visto lo 007 Mancini, magari anche in autogrill"

L'ammissione del leader della Lega andrà in onda lunedì a Report.

Non solo Matteo Renzi. Anche Matteo Salvini ha incontrato - "in ogni dove, compreso in autogrill" - il funzionario dei servizi segreti Marco Mancini. A rivelarlo alle telecamere di Report è lo stesso leader della Lega nella puntata che andrà in onda lunedì prossimo.

Pubblicità

Da quanto risulta al Foglio, questa volta non ci sono video di figlie che filmano politici famosi mentre i genitori sono in bagno. Salvini è stato l'unico esponente politico che nelle scorse settimane ha difeso e solidarizzato con Matteo Renzi. Il leader della Lega ha ammesso a Report gli appuntamenti con Mancini, scherzandoci sopra. Con ragionamenti del tipo: "Non ci trovo niente di male. Sì ho visto Mancini ovunque, magari anche in autogrill".

Il periodo degli incontri? Sempre lo scorso dicembre, da quanto trapela, contemporaneamente cioè all'inizio della crisi del governo Conte 2.