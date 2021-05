Cacciare Parisi non basta. Quattro svolte per non perdere Anpal

L'Italia ha un ente capace di erogare assegni di cassa integrazione e indennità di disoccupazione (l’Inps) ma non una struttura in grado di offrire servizi ai disoccupati e agli inattivi. È tempo di cambiare passo, ecco come

Questo giornale dedica grande attenzione alle politiche attive in Italia e alle vicende dell’Anpal. È sicuramente un titolo meritorio perché esse rappresentano da molti anni, direi quasi da oltre due decenni, il sogno di un disegno riformista delle politiche del lavoro che non si fondi solo su incentivi, ammortizzatori sociali e scivoli pensionistici. Dalla fine del collocamento pubblico (1996), anche in quel caso forzata dal vincolo esterno dell’Europa, tanti sono stati i proclami per una nuova stagione delle politiche attive ma pochi i disegni legislativi compiuti.