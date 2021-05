"Cercasi donna disperatamente". Psicodramma delle primarie a Roma

“Spero si stoppi subito questa farsa o si smentisca a parole e nei fatti: non è accettabile la ricerca di una donna solo per fare da figurante contro il candidato designato”. È la deputata pd Marianna Madia a consegnare a Twitter tutto il suo sdegno per quello che, da più parti dello stesso Pd, viene da qualche giorno considerato un boomerang mediatico nella partita romana per il sindaco. Monica Cirinnà si è ritirata dalla corsa in nome “dell’unità del partito” e in sostegno dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (“si conclude il sogno di correre per la città”, ha detto Cirinnà, che ieri ha posato con Gualtieri per Roma “capitale dei diritti, dell’ecologia e del lavoro”).

