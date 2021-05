"Gualtieri non è un candidato di serie B. Raggi? Pensa solo alla sua carriera"

Parla il capogruppo Pd in Campidoglio Pelonzi: "Letta ha fatto bene a provare a unire un centrosinistra ancora più largo, ma è stato troppo generoso: il M5s non ha una leadership".

“Non credo sia stata Virginia Raggi a determinare le scelte del centrosinistra. Il M5s a livello nazionale non ha una leadership né ha l'amalgama giusta come partito. E quindi non è in grado prendere accordi con nessuno”. Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, non si scopre: il tentativo, da parte di Enrico Letta, di trovare un'alleanza con i grillini non è un primo inciampo, dice, e anzi Letta “ha fatto bene a provare a unire un centrosinistra ancora più largo, ma evidentemente il M5s non è pronto. Il segretario ha toccato con mano il fatto che molti passi devono ancora essere fatti perché il M5s diventi un soggetto credibile”. Insomma, il dialogo con i Cinque stelle si sarebbe potuto chiudere già da un po' – dice Pelonzi, e si intuisce che lo pensa da parecchio tempo – perché “avremmo perso meno tempo”. Tutto qui. "Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e dire che a spingere Letta a esperire questo accordo è stato un in più di generosità”.

Pubblicità

Letta dunque non ha bruciato il candidato A, Roberto Gualtieri, per supportare Zingaretti e poi ricredersi? “In Zingaretti ha prevalso senso responsabilità verso l'istituzione che guida. Gualteri non è affatto un candidato di serie B, ha tutte le caratteristiche adatte a vincere e a governare”, ribatte Pelonzi.





E su Virginia Raggi, che riesce a farsi ricandidare alla testa del Movimento, Pelonzi aggiunge: “Ha imparato in questi cinque anni la parte meno nobile della politica: fare strategia per la carriera personale. Credo che in questo momento Raggi pensi a come le elezioni possano favorire la sua carriera personale più che al bene della città. È l'aspetto che le abbiamo sempre rimproverato. E credo che sia anche la grande delusione che stanno provando i romani nei confronti di questa sindaca, che ha fallito”.