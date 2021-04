Draghi vuole Garofoli per monitorare l'attuazione del programma

Salta obbligo dello smart working nella Pa. Fondo aggiuntivo per le Regioni da 30 miliardi. Al sottosegretario il compito di seguire l'agenda di governo. Salvini si butta sulla cartelle esattoriali. Orlando chiede al premier: "Moderalo"

Roma. E’ importante tanto quanto le riaperture perché è un’altra immagine dell’Italia che riparte e si ritrova. E’ più di un obbligo che cade. E’ la prova che con prudenza “l’Italia ricomincia”. E’ la lenta riconquista degli spazi, il ritorno in presenza lì dove le amministrazioni pubbliche lo ritengono più utile a garantire regolarità e continuità dei servizi. Nel Cdm di oggi, in due tempi, mattina e pomeriggio, il governo ha deciso infatti di togliere l’obbligo dello smart working al 50 per cento nella PA perché “se aprono bar e ristoranti è giusto che progressivamente si torni alla normalità anche altrove”.