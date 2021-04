Cosa non c'è nel Def

La meritata stima che circonda Mario Draghi e Daniele Franco, tecnici con forte sensibilità politica, non deve esimerci da porre questioni e interrogativi sul documento di programmazione economica e finanziaria (Def). Venendo subito al punto ricordiamo la pesante eredità raccolta da Draghi e Franco con una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 dell’8,9 per cento e un aumento dell’indebitamento di oltre 150 miliardi di euro per interventi di ristoro che hanno ristorato poco e un rapporto debito/pil aumentato di quasi 20 punti raggiungendo il 155,6 per cento. Draghi conosce bene il nostro sistema economico per essere stato per tutti gli anni Novanta direttore generale del Tesoro e dopo qualche tempo governatore della Banca d’Italia. Conosce i nodi che si sono aggrovigliati in questi ultimi 25 anni e che hanno strozzato la nostra economia sino al punto da far crescere il paese dell’0,8 per cento medio annuo per un quarto di secolo collocando l’Italia negli ultimi posti nell’Eurozona per tasso di crescita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni