Schema Bologna? L'asse Pd-Cinque stelle allo stress test

Succede a Bologna, ma non è detto che non succeda altrove: lo schema per le elezioni amministrative non segue la griglia dell’intesa cordiale Enrico Letta-Giuseppe Conte, e cioè quella che vorrebbe, ove possibile (ma si è già vista a Roma e a Napoli la fatica), che l’alleanza M5s-Pd non venisse scavalcata sul piano locale, motivo per cui l’ex ministro e responsabile pd Enti locali Francesco Boccia sta girando in su e in giù per il paese. E a Bologna i giochi sembravano in qualche modo fatti attorno alla candidatura dell’assessore della giunta Merola Matteo Lepore, in campo come l’altro assessore dem Alberto Aitini. Solo che qualche giorno fa il sindaco renziano di San Lazzaro Isabella Conti ha annunciato su Facebook di voler correre da indipendente (ma a inizio aprile Renzi aveva lanciato il suo nome: “Voglio Isabella Conti a Bologna”).

