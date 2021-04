In nome del figlio (di Beppe)

Dopo aver screditato la ragazza parte la delegittimazione del suo avvocato (Giulia Bongiorno). Così Grillo e il M5s hanno inaugurato il solito processo sommario, stavolta non per condannare gli avversari ma per assolvere Ciro.

La prima reazione al video in cui Beppe Grillo ha sbraitato senza articolare un pensiero compiuto sull’inchiesta che vede suo figlio Ciro indagato per stupro di gruppo è stata per molti di noi usare le categorie della nemesi: il giustizialista che si scopre garantista quando è vittima del circo mediatico-giudiziario e dell’uso politico della giustizia, e cioè dei suoi stessi metodi. Ma è, come molti dei riflessi quasi istintivi, una visione delle cose che non corrisponde alla realtà.