Perché per i partiti più delle alleanze vale la competizione

Competition is competition. Goffredo Bettini ha detto una sciocchezza colossale quando ha sostenuto che il governo Conte sia caduto non per i suoi errori o per i suoi ritardi ma “per una convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli” (d’altronde, anche il Popolo della libertà accusò Giorgio Napolitano di aver ordito un complotto contro Berlusconi nel 2011, dimenticandosi anche loro, come il Pd oggi, di aver votato la fiducia per più di un anno al governo Monti, che sarebbe stato artefice di quel complotto). Ma nel corso della presentazione della sua corrente (Agorà) l’ex inventore del modello Roma (la cui corrente è stata salutata con affetto da Enrico Letta, giusto pochi giorni dopo aver detto peste e corna della proliferazione delle correnti) ha detto anche un’altra cosa decisamente più interessante rispetto al tema del complotto che ha a che fare con una questione solo apparentemente lontana dalla fase storica che stiamo vivendo oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni