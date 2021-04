Il "complotto" per far cadere Conte? Il Pd non segue la tesi Bettini

Dietro la caduta dello scorso governo ci fu una "convergenza di interessi nazionali e internazionali"? Imbarazzo tra i dem

Secondo Goffredo Bettini, la caduta del secondo esecutivo di Giuseppe Conte fu causata da una "convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli". Ma nello stesso Partito democratico è difficile trovare qualcuno che abbracci le tesi dell'importante esponente dem. Tre ex ministri del Governo Conte - Giuseppe Provenzano, Roberto Gualtieri e Paola De Micheli - non rispondono alla domanda. Debora Serracchiani preferisce concentrarsi sul presente del governo Draghi. Mentre per Gianni Cuperlo "Il governo Conte bis è caduto perché un pezzo della vecchia maggioranza ha deciso di non sostenerlo più".