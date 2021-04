Molinari (Lega): "Non vogliamo la testa di Speranza"

"Non ragioniamo sulle persone, ma sui contenuti: che il ministro prenda atto della nuova maggioranza", spiega il presidente del gruppo leghista alla Camera

Fratelli d'Italia pronto a presentare una mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. E la Lega? "La mozione andrebbe letta, esprimerci prima di leggerla è prematuro", la prudenza di Riccardo Molinari, presidente del gruppo del Carroccio alla Camera dei deputati. Ma poi puntualizza: "Noi non facciamo un ragionamento sulle persone. Non vogliamo la testa di Speranza: visto che questo governo ha delle forze politiche diverse dal precedente, noi vorremmo che cambiasse anche la linea politica del ministro Speranza", che oggi è intervenuto alla Camera per un aggiornamento sulla situazione pandemica. "Che egli dunque prenda atto della nuova maggioranza", chiude Molinari. "E che dunque vanno tenuti in considerazione anche altri punti di vista: quelli della Lega e di Forza Italia, che sui temi delle aperture e delle partite Iva hanno solo spese".