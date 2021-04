"A fine anno produrremo vaccini italiani. Conte ha perso tempo". Parla Tria

"La produzione dei vaccini è strategica, un problema di sicurezza nazionale. Eccesso regolatorio non ci favorisce. Meglio dosi che ristori". Intervista all'ex ministro Tria che gestisce il dossier della produzione dei vaccini italiani per il Mise di Giorgetti

Roma. Professore Giovanni Tria, l’abbiamo lasciata economista e la ritroviamo consulente di Giancarlo Giorgetti. Ma lei al Mise cosa è andato a fare? “A dare una mano, a recuperare il tempo perso, a fare in modo che l’Italia possa avere una produzione di vaccini e dunque favorirla. E’ un problema di sicurezza nazionale ma è anche la nuova frontiera della nostra farmaceutica”. Vi siete messi in testa di produrre vaccini. Il progetto è partito ma in pratica dove siete arrivati? “Potremmo farcela per la fine dell’anno e inizio del prossimo”. Perché solo adesso? “Abbiamo perso un anno. In passato non si è creduto abbastanza”.