ScialaqueRai. Il caso dell'archivio di Minoli. Incredibile

Minoli si candida al cda, e vorrebbe che l'archivio andasse alla Rai, non ai competitor o a player stranieri. Ma pare impossibile risolvere il pasticciaccio di Viale Mazzini. Il M5s in Vigilanza chiede "chiarezza". Da Iv Michele Anzaldi dice: "Ci vorrebbe un'inchiesta, se non per i soldi per la verità".

Ci sono tremila ore di archivio Rai, a un prezzo di mercato di mille euro al minuto (il prezzo di mercato per i contenuti delle teche). Quanto fa? Fa – o farebbe, al netto di eventuali contrattazioni in blocco al rialzo e al ribasso, a seconda del contenuto – 60 mila euro l’ora. Moltiplicato per 3.000: 180 milioni di euro. E c’è Giovanni Minoli, che ora si candida a entrare nel cda Rai come aveva già fatto nel 2018, ribadendo al Corriere della Sera il paradosso che lo vede protagonista, e di cui ha parlato due giorni fa a questo giornale. Parole sue: “E’ possibile che io abbia un contratto che mi ha conferito per dieci anni i diritti sull’archivio del mio programma ‘La storia siamo noi”, e tutti me li chiedono tranne la Rai? Sono pezzi di memoria storica del paese, utilizzabili all’infinito”. Sembra uno scherzo, la storia della Rai che deve ricomprare un pezzo di Rai per non rischiare di vedere un tesoretto storico, oltre che economico, finire nella mani della concorrenza (tv commerciali) o dei player stranieri (Netflix per esempio ha comprato ore di materiale delle teche per “SanPa”, la serie tv su San Patrignano). E se è vero che nel tesoretto di Minoli, dice chi sa cosa c’è dentro, “ci sono almeno cento interviste cruciali per la memoria del paese, dal caso Moro a piazza Fontana, passando per vari snodi”, è anche vero che il resto del materiale “non è da buttare via, anzi”. Gli interessati extra Rai si sono già fatti vivi, anche se Minoli vorrebbe che il tutto restasse in Viale Mazzini, e sarebbe disposto a cederlo a un valore più basso di quello di mercato.