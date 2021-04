AstraZeneca agli under 60 "in via preferenziale"

Il vaccino potrà essere ancora somministrato a chi ha più di 18 anni, ma l'uso è raccomandato dai sessant'anni in su. La circolare del ministero della Salute non scioglie i dubbi delle regioni

“Comunico che entro domani mattina partirà la circolare del ministero della Salute, rivolta alle regioni, con tutte le indicazioni precise sul vaccino Astrazeneca che stiamo dando qui in questo momento e riprenderà il parere di Aifa”. Quando ieri sera Giovanni Rezza ha anticipato che oggi sarebbe arrivata la circolare con le nuove indicazioni per la somministrazione del vaccino prodotto a Oxford era ancora in corso l'incontro tra i governatori e il ministro Roberto Speranza. E dall'incontro era emerso tutto lo sconcerto delle regioni, alle prese con disdette e paure dei cittadini nei confronti di AstraZeneca. “Vogliamo indicazioni certe dal governo, no alla confusione e al fai da te”, hanno scandito i presidenti di regione, che stamattina hanno ricevuto la circolare – a firma dello stesso Rezza – che nulla aggiunge a quanto dichiarato ieri sera in conferenza stampa: si ribadisce che il vaccino è approvato dai 18 anni d'età e che il suo uso è raccomandato nelle persone sopra i 60 anni.