Italia Più 2050 e la spina delle correnti nel fianco del M5s

Per Buffagni "è un venticello", che però dice Brescia, ha la benedizione di Grillo. Nasce per aggirare la regola dei due mandati? Nesci: "Quella regola va rispettata, ma valorizzando le esperienze acquisite".

C'è aria di correnti nel M5s. Sarà, come dice Stefano Buffagni, che è "solo un venticello", ma intanto martedì scorso è nata una costola del Movimento, Italia Più 2050. "Noi restiamo uno strumento di confronto politico e soprattutto aperti alla società civile", dice Dalila Nesci. "Vogliamo intraprendere un percorso nel solco di quanto detto da Beppe Grillo: una transizione ecologica e digitale nel 2050. Ci rivolgiamo anche alla società civile e ad esponenti di altri partiti", spiega invece Mirella Liuzzi.

Una corrente nata per avere una via d'uscita alla fine del secondo mandato? Per Giuseppe Brescia "sono fantasie". "Abbiamo informato tutti, sia Grillo che Conte", continua, "e Grillo ci ha detto: 'Mi pare una cosa buona'". E Nesci aggiunge: "La regola va rispettata, ma valorizzando le esperienze acquisite". Cosa vuol dire? "Chiedete a Grillo".