Il Grande Offeso è tornato. Perché alla fine, almeno una volta, i Grandi Offesi tornano sempre. Anche Enrico Letta, proprio come il suo modello – il Grande Offeso per definizione: Romano Prodi – appena uscito da Palazzo Chigi aveva preso la via dell’esilio, aveva deciso di non rifare nemmeno la tessera, aveva dichiarato di non volersi più occupare di politica. E adesso eccolo lì. Va detto che Letta, dopo l’uscita di scena, ha messo i suoi pensieri in un libro firmato da lui e dal titolo “Ho imparato”, non “Giorni bugiardi”, come Pier Luigi Bersani, o “Chi ha sbagliato più forte”, come Prodi (ma nel caso del Professore l’elenco completo sarebbe interminabile), senza disseminare interviste, retroscena e saggistica altrui delle sue risentite ricostruzioni. Magari qualche punzecchiatura ogni tanto – è stato pur sempre un dirigente del Pd – ma niente di più.

