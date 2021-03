Renzi e i tormenti di Iv: 4 parlamentari verso il Pd e Matteo medita il passo di lato

"Ragazzi, sono pronto a un passo indietro. Ci sto pensando”. Sussulto generale. E un po’ di parlamentari di Italia Viva, che hanno spento la telecamera tenendo la modalità vivavoce per cucinarsi nel frattempo un piatto di spaghetti, ripiombano davanti al computer. Il sugo può aspettare. L’acqua bolle? Spegniamola. Non è detto che poi lo faccia, Matteo Renzi. Però l’ex premier ci pensa davvero. “Un passettino” di lato. D’altronde Iv è come quella pentola dell’acqua: bolle. Quattro parlamentari pronti a tornare nel Pd, paturnie diffuse. Domani ci sarà l’assemblea. Poi Renzi volerà in Africa per conferenze. Tolo Tolo. Cioè da solo.

