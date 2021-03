Sospendere il vaccino è stato un errore, ma non esageriamo

L'artigiano Giacinto Giambellini si è trovato dalla mattina alla sera al centro di quello che Draghi ha chiamato "il miracolo", l'ospedale da Campo alla Fiera di Bergamo. Maria Nosari non aveva mai fatto volontariato ma, avendo perso il lavoro con la pandemia, voleva "sentirsi almeno utile". Gloria Zanatta, presidente di Cesvi, ricorda i giorni in cui bisognava reperire mascherine per gli operatori dell'ospedale Giovanni XXIII