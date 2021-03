Orfini: "Cinque stelle in giunta con Zingaretti? Scelta incomprensibile"

Entrano Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Una scelta che non tutti, nel Pd, hanno gradito. "È una cosa difficilmente comprensibile, alla vigilia della campagna elettorale per il comune di Roma", dove non ci sarà un candidato comune

La scorsa settimana sono entrate a far parte della rinnovata giunta regionale del Lazio, guidata da Nicola Zingaretti, due esponenti del M5S: Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Una scelta che non tutti nel Pd hanno gradito. Secondo Matteo Orfini, "è una cosa difficilmente comprensibile, alla vigilia della campagna elettorale per il comune di Roma". E aggiunge che è già stata esclusa la possibilità di un candidato comune di M5s e Pd per la Capitale.