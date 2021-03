Altro che unanimità nella sinistra. Viva le correnti!

La liturgia democratica prevede una scansione precisa. Adesso, dopo l’elaborazione del lutto, l’elogio del segretario dimissionario e la deprecazione delle correnti colpevoli di tutti i mali, è il momento in cui il nuovo leader se ne va in giro salutato e omaggiato tra due ali di dirigenti in festa. Adesso è il momento in cui tutti, eletto e grandi elettori, dicono che è ora di finirla con le divisioni, che è questa la tragedia della sinistra, che è venuto il momento dell’unità.

