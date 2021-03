La Raggi non rinnova le licenze agli ambulanti

Virginia Raggi fa sul serio. Dopo il parere dell’Antitrust anticipato dal Foglio, la sindaca è intenzionata ad andare dritta: applicare la direttiva Bolkestien stoppando i rinnovi automatici delle licenze degli ambulanti per rimetterle a bando, rompendo così un monopolio che da anni impedisce a nuovi imprenditori di entrare nel commercio su strada della Capitale, con conseguenze rilevanti sulla qualità e sui prezzi. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza infatti ha cassato la proroga dell'applicazione della direttiva europea al 2032 per il commercio al dettaglio su area pubblica che era stata inserita nell'ultimo decreto Rilancio del governo Conte. Ora, in conseguenza di quel parere una determina dirigenziale di Roma Capitale ha bloccato in autotutela il rinnovo di circa 1.500 posteggi a rotazione: sono le licenze per altrettante bancarelle scadute lo scorso 31 di dicembre. È il primo, seppur non definitivo, passo verso la fine del monopolio e l’applicazione della Bolkestein.

