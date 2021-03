Conte e Zingaretti, gran mediocri decisamente meglio dei pessimi

Il poco rispetto che ottengono i mediocri è segno della mediocrità dell’opinione e del costume nazionale. Conte e Zingaretti sono due mediocri, si sa. In senso oraziano. Conoscono i propri limiti, non illudono, non si illudono. Non si ricordano grandi loro discorsi. Manca il carisma, quella funzione di guida naturale che ha dello spirituale. I loro attributi sono modesti. Non è difficile aggirarli con una manovra disinvolta, spericolata, subiscono ogni tipo di bullismo, spesso esitano, sono sottomessi nel linguaggio che non ha mai niente non dico di profetico ma almeno di visionario. Eppure i mediocri sono meglio dei pessimi, dei tonitruanti che si spiaggiano. Ottengono risultati, garantiscono l’ordinarietà che è un aspetto da non sottovalutare dell’organizzazione civile e politica.

