L'informativa di Di Maio al Senato sull'attacco in Congo

"Per Luca e Vittorio non risparmieremo alcuno sforzo", dice il ministro degli Esteri

"Per Luca e Vittorio non risparmieremo alcuno sforzo", dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sua informativa al Senato sull'attacco in Congo nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. "Vittime – prosegue Di Maio – del vile agguato in Congo che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. All’Onu e al Programma alimentare mondiale abbiamo immediatamente chiesto un report dettagliato e di aprire un’inchiesta interna per accertare quanto accaduto".