Crippa (M5s): "Se Salvini diventa europeista e ambientalista, tanto meglio"

Il capogruppo dei 5 stelle alla Camera vorrebbe appoggiare il governo dell'ex presidente della Bce. E sul voto sulla piattaforma Rousseau dice: "Ora l'importante è che gli iscritti valutino rispetto ai temi reali e non a pregiudizi"

Quello che c'è stato ieri con Draghi è un "passo importante rispetto ai temi che avevamo posto". Parola di Davide Crippa, capogruppo dei 5 stelle alla Camera, presente all'incontro, che già questa mattina in un'intervista ha endorsato il governo dell'ex Bce. Ora, dunque, "l'importante è che gli iscritti valutino rispetto ai temi reali e non a pregiudizi". Impresa non semplice visto il Vday No draghi di alcuni colleghi del Movimento andato in onda su Zoom nella serata di ieri. Un incontro virtuale che il capogruppo definisce semplicemente sbagliato, "partito prima ancora di sapere su cosa e su come". E sul no alla Lega con la quale invece rischiano di trovarsi di nuovo in maggioranza Crippa glissa: "Se la Lega è diventata ambientalista e europeista vuole dire che riusciamo veramente a far cambiare idea al paese". Tutt'altro che un no, a per lo meno un tono molto più tiepido del solito.