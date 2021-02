Rinaldi al Foglio: “Mai detto che volevamo uscire dall'euro”

Il fondatore della corrente no euro della Lega, Antonio Rinaldi, spiega che “era solo una speculazione accademica”. Dall’euro non si esce, ma “non siamo noi a esserci avvicinati all’Europa. È l’Europa che si è avvicinata a noi”

C’è un filo rosso che tiene insieme quel che accade a Roma e a Bruxelles. Quando in mattinata l’europarlamentare della Lega Antonio Rinaldi interviene in plenaria al Parlamento europeo, il suo discorso, ben calibrato, non anticipa l’orientamento di voto della Lega: a favore o contro il regolamento istitutivo della Recovery and Resilience Facility? “Decideremo in seguito all’incontro che si terrà nel pomeriggio tra il presidente incaricato Mario Draghi e la nostra delegazione guidata da Matteo Salvini”, spiega al telefono Rinaldi.