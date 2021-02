Salvini già mezzo fuori. Mentre fa l'Amleto, Draghi fa il governo

Tormentato se appoggiare o meno Mario Draghi, troppo timido malgrado i consigli di Giorgetti. Ora che vuole entrare rischia di restare fuori. La Lega gli chiede una stategia nuova, ma potrebbe non bastare

Era chiamato a scegliere Mario Draghi ma ha chiesto a Draghi di scegliere per lui: “Dica se preferisce la Lega o Grillo”. Il Pd gli ha chiuso la porta. Ci voleva questa crisi per mostrare come sta lottando con le angosce che si trascina. Oggi pomeriggio, Matteo Salvini aveva aperto, a suo modo, a un governo di salvezza che è il solo modo di salvare la Lega dal repertorio. Cosa sarebbe stato ripulito e pettinato alla “francofortese”? Rischia di rimanere fuori anche quando voleva stare dentro.