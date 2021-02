Conte: "Non sono un sabotatore. Auspico un governo politico forte". L'apertura del Cav. a Draghi

Il presidente del Consiglio incaricato Draghi ha iniziato il confronto con le varie forze politiche. Tutti gli aggiornamenti a mano a mano che arrivano

Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ha iniziato il giro di consultazioni con i partiti. Dopo aver accettato (con riserva) l'incarico di Mattarella, nella giornata di ieri ha incontrato prima i presidenti di Camera e Senato, poi il premier uscente Giuseppe Conte. Oggi, anche se il calendario delle consultazioni non si conosce nel dettaglio, passerà al confronto con tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Un giro che potrebbe essere interlocutorio, dato che non è affatto scontato possa essere quello risolutivo e non sia poi necessario un secondo appuntamento con tutti i partiti. Anche perché se alcuni hanno già aperto all'ex presidente della Bce, una chiara maggioranza che lo sostenga è ancora lontana da vedere.

La giornata di oggi in diretta