"Non vedo ragioni per non votare un governo Draghi", dice Scalfarotto (Iv)

"In Italia viva siamo convinti che il profilo personale, il curriculum di Mario Draghi, il suo cursus honorum, la sua reputazione internazionale, sia all'altezza della situazione. Lo appoggeremo sicuramente", dice il deputato renziano Ivan Scalfarotto. "Siamo solo persone che esercitano il proprio mandato pubblico con senso di responsabilità", aggiunge. "Abbiamo chiesto per mesi che il governo uscente si desse una mossa, che cominciasse a dare indicazioni sulla visione di paese. Faccio un es: divieto licenziamenti verrà meno tra poche settimane, nonostante questo si sono persi solo nel mese scorso centomila posti di lavoro, di cui 99 mila di occupazione femminile. Avete sentito un dibattito su questo? Avete idea di come il governo stesse preparando un piano?", chiede retoricamente Scalfarotto. "C'è chi parla di un governo di tecnici come di sconfitta della politica? Anche Conte non aveva mai fatto politica attiva, prima del governo gialloverde. Penso che la politica sia stata sconfitta quando Pd e Iv hanno sollevato problemi e questi sono stati ignorati, quando abbiamo dato le dimissioni e invece di chiedere qual problema c'è si è detto 'troviamo degli altri' - la moglie di Mastella, l'assistente di Berlusconi - persone che non avevano nessun contenuto politico ma solo una cosa aritmetica. Hanno vinto le istituzioni rep, a ns costituzione, che nella sua bellezza prevede una serie di prassi per risolvere momenti difficili".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni