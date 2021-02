Giustizia, Battelli (M5s): "Lodo Orlando su prescrizione? Meglio il lodo Conte"

Italia viva chiede la testa di Bonafede? "È il gioco di Renzi: alzare sempre la posta. Per ora si continua a trattare e c'è un pre-accordo", dice il deputato grillino

Lodo Orlando o lodo Conte sulla prescrizione? "Il lodo Conte per noi è sempre stato punto fermo", risponde il deputato grillino Sergio Battelli. Quello che è stato chiamato lodo “Conte bis” – non in riferimento al presidente del Consiglio, ma all’avvocato Federico Conte, deputato di LeU – stabilisce una distinzione tra condannati e assolti con lo stop del decorrere della prescrizione solo per i primi. Un'accordo che ha trovato l'ok di Pd, M5S e LeU ma al quale manca l’appoggio di Italia Viva. I renziani, poi, chiedono la testa di Bonafede. "È il gioco di Renzi di alzare sempre la posta. Per adesso si sta trattando, con anche momenti di tensione come è normale che sia. Sulla prescrizione c'è un pre-accordo, anche se Iv non sembra molto convinta". dice Battelli.