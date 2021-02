Il più sinistro dei tiri mancini: così Renzi col 2% ha rottamato Conte

E così mister 2 per cento, Matteo Renzi, ha fatto cadere un governo e se n'è inventato un altro. Era sicuro che Giuseppe Conte avrebbe ceduto. E alla fine ha avuto ragione lui: venti giorni di crisi, un esploratore, quattro giorni di tavoli fino a quando alle 18 ha deciso di cambiare schema. Di puntare su Mario Draghi. E' riuscito a rimandare a Novoli il professore avvocato Giuseppe Conte e a fare mettere in viaggio in viaggio il professore Mario Draghi dalla sua Umbria. Arbitro cambio: esce un mediano ed entra un fuoriclasse. Alle 12 di domani Sergio Mattarella incontrerà l'uomo che è stato governatore della Banca Italia, presidente della Bce, il più deasiderato d'Italia, ma senza copertine patinate. E allora bisogna ricordare le parole di Matteo Renzi. Quando stava per perdere parlamentari e pezzi diceva a tutti: vi porterò Dragi. E scommetteva sull'azzardo che Mattarella non avrebbe sciolto le camere, che non si sarebbe andato a votare e anche il Pd, il partito che ha abbandonato, si sarebbe sottomesso al suo gioco. E Renzi diventa così il Camerun: piccole nazionali di calcio che fanno l'impresa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni