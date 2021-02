I capigruppo di maggioranza a Montecitorio. Al via tavolo di confronto

Domani il presidente della Camera Roberto Fico riferirà al Colle dopo le consultazioni. Tutti gli aggiornamenti sulla giornata politica in diretta

Pubblicità

Manca un giorno prima che Roberto Fico debba recarsi al Colle per riferire quali possibilità ci sono di allargare il perimetro della maggioranza, ma soprattutto per indicare un nome su cui fare convergere un più ampio consenso. E il confronto è ancora aperto. Questa mattina il presidente della Camera ha infatti convocato i rappresentati delle forze politiche di maggioranza e aperto un tavolo tecnico per definire un nuovo programma di governo.

Pubblicità

All'incontro sono presenti tutti i gruppi che hanno partecipato al primo giro di consultazioni di sabato e domenica. Per il Partito democratico sono presenti i capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Il M5s è rappresentato dai capigruppo a palazzo Madama e a Montecitorio Ettore Licheri e Davide Crippa. Anche in rappresentanza di Italia Viva ci saranno i capigruppo parlamentari Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Per Leu partecipano i due capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. Per gli Europeisti - Maie - Centro democratico del Senato sono presenti i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa. Infine, per Centro democratico-Maie della Camera ci sono Bruno Tabacci e Antonio Tasso.

Pubblicità

Pubblicità

Gli aggiornamenti in diretta